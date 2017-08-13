Врач сборной Ямайки по лёгкой атлетике сообщил диагноз Болта

У ямайского спринтера Усэйна Болта во время эстафеты 4х100 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне, случилась судорога в левой ноге. По этой причине Болт не смог завершить забег, который был последним в его карьере.

«У Усэйна случилась судорога левого подколенного сухожилия. Но большая боль — это разочарование от незавершённого забега. Последние три недели для него были очень тяжёлыми. Но мы все надеемся на лучшее», — приводит слова врача сборной Ямайки Кевина Джонса IAAF.org.