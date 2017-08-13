Болт оставил Ямайку без медалей эстафеты, сборная Великобритании — чемпион мира

Мужская сборная Великобритании выиграла эстафету 4х100 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне. Хозяева первенства планеты на 0,05 секунды опередили главного фаворита – сборную США.

Усэйн Болт из Ямайки получил эстафетную палочку третьим, но не смог завершить свой, заключительный, этап из-за травмы. Последний забег в карьере Болта завершился дисквалификацией его команды.

Бронзовым призёром стала сборная Японии.

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания

Мужчины. Эстафета, 4х100 м

1. Великобритания – 37,47.

2. США – 37,52.

3. Япония – 38,04.