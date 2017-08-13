Блэйк: Болт получил травму, потому что просто «остыл»

Ямайский спринтер Йохан Блэйк выразил мнение, что его партнёр по сборной Ямайки Усэйн Болт травмировался из-за слишком долгого ожидания забега.

«Нас долго держали в комнате ожидания. Усэйн сказал мне, что очень недоволен этим. Мы провели разминку и стали ждать, потом ещё раз разогрелись и снова ждали. Усэйн просто „остыл“, поэтому и получил повреждение», — цитирует Блэйка Mirror.

Напомним, что восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, для которого этот забег стал последним в карьере, во время своего этапа упал из-за судороги в левом бедре. Таким образом, сборная Ямайки не финишировала.