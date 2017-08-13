Бутов: феномен Ласицкене нужно изучить для подготовки других российских атлетов

Член совета IAAF, член президиума ВФЛА Михаил Бутов прокомментировал победу россиянки Марии Ласицкене в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне.

«Золото Марии Ласицкене стало подарком для всей России. Это просто праздник для нашей лёгкой атлетике. Большая радость для самой Маши, её семьи и тренера. В такой сложной ситуации именно они были ближе всех и поддерживали её. Ласицкене доказала ещё раз, что победы на каждом старте на протяжении всего сезона были не случайны.

У неё в порядке нервная система и психологическая устойчивость. Она добилась очень многого с помощью тренера Геннадия Габриляна. Он вместе с Машей много лет успешно реализует свою методику. Этот феномен нужно изучить и использовать для подготовки других наших атлетов», — сказал Бутов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.