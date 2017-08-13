175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Махненко — четвёртый в стрельбе из классического лука на этапе КМ в Берлине

13 августа 2017, воскресенье. 15:51 Другие

Россиянин Артём Махненко занял четвёртое место в личных соревнованиях по стрельбе из классического лука на этапе Кубка мира по стрельбе из лука в Берлине, уступив в матче за третью позицию канадцу Криспину Дюнасу. Среди мужчин первенствовала кореец Вучжин Ким, а среди женщин — его соотечественница Чае Юн Кан.

Стрельба из лука. Кубок мира. Четвёртый этап. Берлин, Германия
Классический лук

Мужчины. Личные соревнования
1. Вучжин Ким (Южная Корея).
2. Чжонго Ким (Южная Корея).
3. Криспин Дюнас (Канада).
4. Артём Махненко (Россия)…
17-32. Александр Кожин (Россия).
17-32. Виталий Попов (Россия)…
57-104. Арсалан Балданов (Россия).

Женщины. Личные соревнования
1. Чае Юн Кан (Южная Корея).
2. Алехандра Валенсия (Мексика).
3. Вероника Марченко (Украина)…
17-32. Наталья Эрдыниева (Россия).
17-32. Ксения Перова (Россия).
17-32. Саяна Цыремпилова (Россия).
33-56. Татьяна Бильтрикова (Россия).

Микст
1. Южная Корея.
2. Япония.
3. США…
9-16. Россия (Саяна Цыремпилова, Арсалан Балданов).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ксения Перова
Новости. Другие
13 августа 2017, воскресенье
15:51 Махненко — четвёртый в стрельбе из классического лука на этапе КМ в Берлине
15:39 Афанасьева не завершила дистанцию 20 км на ЧМ из-за дисквалификации
14:59 Джонсон: Болту, вероятно, уже слишком много лет
14:18 Португалка Энрикеш выиграла ЧМ на дистанции 50 км с мировым рекордом
13:58 Француз Диниз выиграл ЧМ по лёгкой атлетике в ходьбе на 50 км
13:53 Бутов: феномен Ласицкене нужно изучить для подготовки других российских атлетов
13:13 Медведев: Ласицкене ещё раз доказала, что наши легкоатлеты лучшие в мире
12:26 Россиянки — третьи в командном турнире лучниц на этапе КМ в Берлине
12:05 Вятчанин: политика и коррупция господствуют в мире спорта, как и во всём мире
11:49 Блэйк: Болт получил травму, потому что просто «остыл»
11:00 Маклеод: мы ждали выхода на старт 45 минут
09:46 Гэтлин: готов спорить на миллион долларов, что Болт вернётся через пару лет
09:37 Бабаян и Гаджиев — призёры юношеского ЧМ по дзюдо в Чили
05:50 Врач сборной Ямайки по лёгкой атлетике сообщил диагноз Болта
05:31 Пронкин: российский футбол не смотрю и, наверное, не буду смотреть никогда
01:13 Шёстрем установила новый мировой рекорд на дистанции 200 м кролем
01:03 Журова: медаль Ласицкене — это медаль россиянки!
00:33 Ласицкене: знаю, сколько уже медалей у России. Восхищаюсь ребятами!
00:24 Женская сборная США завоевала золото ЧМ в эстафете 4х100 м
00:16 Болт оставил Ямайку без медалей эстафеты, сборная Великобритании — чемпион мира
00:12 Бутов: Ласицкене — наше настоящее и будущее лёгкой атлетики
12 августа 2017, суббота
23:53 Украинка Левченко тепло поздравила Ласицкене с защитой титула
23:41 Немец Феттер стал чемпионом мира в метании копья
23:35 Десятиборец Майе завоевал золото ЧМ по лёгкой атлетике в Лондоне
23:24 Ласицкене стала первой в истории чемпионкой мира в нейтральном статусе
23:09 Исинбаева: Ласицкене победила очень уверенно и хладнокровно. Умница!
23:09 Эдрис стал чемпионом мира в беге на 5000 м, Фарах взял серебро
22:45 Ласицкене защитила титул чемпионки мира в прыжках в высоту
22:23 Пирсон стала двукратной чемпионкой мира в беге на 100 м с барьерами
21:55 Пригода взял серебро в комплексном плавании на 200 м на этапе КМ в Нидерландах
21:28 Корнилов стал призёром этапа Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина
21:01 Бельмонте установила мировой рекорд на 400 м комплексом на этапе КМ
20:39 Пригода выиграл 200 м брассом на этапе КМ в Нидерландах, Чупков — третий
20:18 Пятиборка Ибатуллина взяла бронзу ЧМ среди юниоров, у России — серебро
19:55 Д. Аверина выиграла этап Челлендж Кубка по художественной гимнастике в Казани
19:19 Соперником «Локомотива» в полуфинале ЧР по пляжному футболу стал ЦСКА
19:09 Велленс выиграл 6-й этап BinckBank Tour, Дюмулен возглавил общий зачёт
18:31 «Спартак» вышел в полуфинал Суперфинала ЧР по пляжному футболу
18:15 Для ватерполистов с сезона-2017/18 создан новый турнир — Кубок Европы
18:04 Овчинников стал чемпионом России по летнему биатлону в масс-старте
17:52 Васильева выиграла масс-старт на ЧР по летнему биатлону
17:28 Ватерполисты РФ заняли 9-е место на чемпионате мира U21
16:58 Журова: непатриотично считать легкоатлетов, выступающих на ЧМ, не россиянами
16:17 Тренер Клишиной: если нужно выступать под нейтральным флагом — значит, нужно
14:43 Тренер: Шкуренёв получил травму, потому что приехал на ЧМ без врача и массажиста
Все новости RSS
Партнерский контент