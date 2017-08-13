Махненко — четвёртый в стрельбе из классического лука на этапе КМ в Берлине

Россиянин Артём Махненко занял четвёртое место в личных соревнованиях по стрельбе из классического лука на этапе Кубка мира по стрельбе из лука в Берлине, уступив в матче за третью позицию канадцу Криспину Дюнасу. Среди мужчин первенствовала кореец Вучжин Ким, а среди женщин — его соотечественница Чае Юн Кан.

Стрельба из лука. Кубок мира. Четвёртый этап. Берлин, Германия

Классический лук



Мужчины. Личные соревнования

1. Вучжин Ким (Южная Корея).

2. Чжонго Ким (Южная Корея).

3. Криспин Дюнас (Канада).

4. Артём Махненко (Россия)…

17-32. Александр Кожин (Россия).

17-32. Виталий Попов (Россия)…

57-104. Арсалан Балданов (Россия).



Женщины. Личные соревнования

1. Чае Юн Кан (Южная Корея).

2. Алехандра Валенсия (Мексика).

3. Вероника Марченко (Украина)…

17-32. Наталья Эрдыниева (Россия).

17-32. Ксения Перова (Россия).

17-32. Саяна Цыремпилова (Россия).

33-56. Татьяна Бильтрикова (Россия).



Микст

1. Южная Корея.

2. Япония.

3. США…

9-16. Россия (Саяна Цыремпилова, Арсалан Балданов).