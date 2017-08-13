Коэ: IAAF видит прогресс в вопросе восстановления национальной федерации РФ

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коэ оценил выступление 19 российских легкоатлетов, завоевавших 6 медалей, на чемпионате мира в Лондоне.

«Не могу не сказать о выступлении нейтральных спортсменов. Мы видим прогресс в вопросе восстановления национальной федерации, правильность этих шагов отражается и на результатах. Россияне уже завоевали больше медалей, чем на прошлом чемпионате мира в Пекине. Результаты работы видны здесь, в Найроби на юношеском чемпионате мира, на европейской арене.

Я не могу вспомнить, когда турнир был настолько соревновательным. Присутствовала настоящая соревновательная среда, в особенности обращают на себя молодые таланты, мы увидели победы многих из них", — приводит слова Коэ ТАСС.