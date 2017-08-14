Президент IAAF: нельзя сравнивать победы Ласицкене и Гэтлина

Президент IAAF Себастьян Коэ считает, что победы на чемпионате мира американца Джастина Гэтлина, отбывшего дисквалификацию за допинг, и россиянки Марии Ласицкене, выступающей в нейтральном статусе из-за дисквалификации ВФЛА по причине допингового скандала, нельзя сравнивать.

«История Гэтлина тянется уже 17 лет. Там была целая серия судебных дел, причем как в спортивных судах, так и в гражданских. Это длинная история, которую нельзя сравнивать с темой нейтральных атлетов, это совсем другое.

Мы сделали все возможное, чтобы найти и определить чистых атлетов, которые не были связаны с системой, которая запятнала себя. Эти люди сдали множество проб, они проверялись в заграничных лабораториях. Невозможно сравнить эту историю с историей Гэтлина», — приводит слова Коэ «Спорт-экспресс».