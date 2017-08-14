Российская команда «Ника» выиграла ЧМ по парусному спорту в классе RC44

Российская команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга «Ника» одержала победу на чемпионате мира по парусному спорту в классе RC44 в Марстранде (Швеция). Экипаж Владимира Просихина в общей сложности набрал 44 очка. Вторыми стали словенцы из Team Ceeref. Третье место заняла ещё одна команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team. Экипаж Владимира Любомирова набрал на 12 баллов больше лидера. Столько же очков в активе «Катюши», ставшей четвёртой.

«Ника» стала двукратным чемпионом мира в классе RC44.