Борзаковский: россияне на ЧМ в Лондоне доказали, что наша лёгкая атлетика жива

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский поделился впечатлениями от выступления россиян на чемпионате мира в Лондоне.

«Я считаю, что наши спортсмены выступили очень неплохо. Они доказали, что российская лёгкая атлетика жива, а её представители и дальше будут завоёвывать медали. Я перед началом чемпионата говорил, что жду от ребят шести-восьми наград чемпионата мира, и они эту задачу выполнили. Поэтому в целом я оценю их выступление как минимум на четыре по пятибалльной шкале.

Некоторые российские спортсмены показали на главном старте года не те результаты, которые от них ждали. Их выступление станет предметом тщательного анализа и работы над ошибками. Есть над чем задуматься, и мы обязательно сделаем выводы, чтобы в дальнейшем не допускать таких просчётов", — приводит слова Борзаковского ТАСС.