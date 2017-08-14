Испанская прыгунья в высоту Бейтиа получила от IAAF приз за фэйр-плей на ЧМ

Чемпионка Олимпиады-2016 и трёхкратная чемпионка Европы по прыжкам в высоту испанка Рут Бейтиа получила от IAAF приз за фэйр-плей по итогам чемпионата мира, который состоялся в Лондоне. Награда была присуждена ей за то, что после квалификации по прыжкам в высоту она утешала не попавшую в финал итальянку Алессию Трост. У итальянской спортсменки перед чемпионатом мира умерли мама и личный тренер, и она разрыдалась после своей финальной попытки, не пройдя квалификацию.



Сама Бейтиа по итогам финала заняла 12-е место.