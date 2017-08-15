Главный тренер юношеской сборной России по гандболу Чигарёв уволен

Федерация гандбола России отстранила от должности главного тренера юношеской сборной России (игроки не старше 19 лет) Николая Чигарёва. Соответствующее решение принял исполком ФГР, который прошёл в заочной форме. Об этом сообщает официальный сайт ФГР.



Международная федерация гандбола (ИГФ) в воскресенье направила письма о неподобающем поведении Николая Чигарёва во время матча группового этапа чемпионата мира между сборными России и Туниса (30:31). По результатам рассмотрения дела ИГФ отстранила специалиста от руководства команды на два матча, а на ФГР наложила штраф в размере 5000 швейцарских франков.



ФГР осудила поведение Николая Чигарёва, признала справедливость санкций и уведомила ИГФ о незамедлительной выплате штрафа.

Руководить юношеской сборной России по гандболу в плей-офф чемпионата мира будет Алексей Соловьёв. Об этом сообщает официальный сайт Федерации гандбола России. На стадии 1/8 финала чемпионата мира сборная России U19 завтра, 16 августа, проведёт матч с командой Республики Корея. Матч начнётся в 19:45 мск.