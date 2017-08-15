Каспаров сообщил, что не планирует больше играть профессиональные турниры

Российский гроссмейстер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров сообщил, что не планирует участвовать в профессиональных турнирах, помимо этапа Гран-тура по быстрым шахматам и блицу, который проходит в Сент-Луисе, США.



«Я всегда сохраняю оптимизм, но в 54 года шансы вернуть свою шахматную форму 15-летней давности столь же малы, как вернуть шевелюру себя 20-летнего.



Я не планирую играть где-либо после этого турнира. Сент-Луис — особенное место для меня, и я был рад воспользоваться уникальной возможностью, которую мне предоставили организаторы турнира и мой друг Рекс Синкфилд. Но это не означает, что я возобновляю карьеру — я просто вернулся на пять дней. Защита прав человека, лекции, популяризация шахмат через мой фонд и просто время вместе с моей семьёй — это моя жизнь сегодня, я не рискну потерять в ней выигрышную позицию.



Все заработки с этого турнира я перечислю на развитие шахмат в Африке, которым в последние годы увлеклись я и моя жена», — написал Каспаров на своей странице в «Фейсбуке».