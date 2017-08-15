Перкинс дебютировал на ЧР по велоспорту на треке в составе сборной Москвы

Двукратный чемпион мира по велоспорту на треке, бронзовый призёр Олимпийских игр в составе сборной Австралии Шейн Перкинс, принявший российское гражданство, впервые выступил на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

30-летний уроженец Мельбурна, представляющий сборную Москвы, в первом раунде соревнований по командному спринту показал лучшее время второго круга и вместе с Никитой Шуршиным и Александром Шараповым вышел в заезд за первое место.

Отметим, что текущий чемпионат России служит отборочным для участия в чемпионате Европы, который пройдёт в Берлине в октябре.