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Каспаров сыграл вничью с Ароняном, Карякин проиграл Наваре в Сент-Луисе

15 августа 2017, вторник. 22:59 Другие

13-й чемпион мира по шахматам, российский гроссмейстер Гарри Каспаров в четвёртом туре турнира по рапиду на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) чёрными фигурами сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном. Другой представитель России, Ян Непомнящий, белыми разошёлся миром с индийцем Вишванатаном Анандом, а Сергей Карякин чёрными уступил чеху Давиду Наваре.

После четырёх туров лидерство в турнирной таблице Непомнящий делит с кубинцем Леньером Домингесом, американцем Фабиано Каруаной и Левоном Ароняном.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сергей Карякин — Шахматы
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