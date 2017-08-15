Каспаров сыграл вничью с Ароняном, Карякин проиграл Наваре в Сент-Луисе

13-й чемпион мира по шахматам, российский гроссмейстер Гарри Каспаров в четвёртом туре турнира по рапиду на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) чёрными фигурами сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном. Другой представитель России, Ян Непомнящий, белыми разошёлся миром с индийцем Вишванатаном Анандом, а Сергей Карякин чёрными уступил чеху Давиду Наваре.

После четырёх туров лидерство в турнирной таблице Непомнящий делит с кубинцем Леньером Домингесом, американцем Фабиано Каруаной и Левоном Ароняном.