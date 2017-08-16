Телеканал «СПАС» будет показывать матчи ЧР по хоккею с мячом сезона-2017/18

Федерация хоккея с мячом России и первый общественный православный телеканал «СПАС» заключили соглашение о сотрудничестве. Планируется, что в сезоне-2017/18 годов в эфире телеканала появятся матчи чемпионата России, а также будет создана тематическая передача, посвящённая русскому хоккею. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России.



В России телеканал «СПАС» начал своё вещание 28 июля 2005 года. Две трети эфирного времени канала отведено общественному вещанию (документалистика, просветительские и образовательные программы), одна треть — православной тематике.