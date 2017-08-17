Международная федерация студенческого спорта Косово стала членом FISU

Международная федерации студенческого спорта (FISU) приняла в свои ряды федерацию университетского спорта Косово, сообщает Inside the Games. Такое решение было принято на генеральной ассамблее FISU в Тайбэе. За принятие Косово проголосовали 62 делегата, один воздержался и два высказались против.

В число членов FISU вошли также федерации студенческого спорта Кабо-Верде, Маршалловых островов, а также Сан-Томе и Принсипи. Кроме того, генеральная ассамблея продлила отстранение Кюрасао, действующее с 2012 года. Международный олимпийский комитет признал НОК Косово полноправным членом организации в 2014 году.