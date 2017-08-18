Бартолетта: стала бездомной, чтобы получить шанс на жизнь без побоев и страха

Олимпийская чемпионка в прыжках в длину, бронзовая медалистка чемпионата мира-2017 в Лондоне американка Тианна Бартолетта рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться при подготовке к соревнованиям.

«Я знала, что защитить титул чемпионки мира будет очень тяжело. Трудно в это поверить, но эта бронза — самая особенная медаль в моей карьере. Три месяца назад мне пришлось уйти из дома, забрав только самое необходимое и бросив любимых собак. Я фактически стала бездомной, чтобы получить шанс на спасение, на жизнь без побоев, страха и угроз», — написала Бартолетта на своей странице в сети «Инстаграм».

По словам прыгуньи, источником угроз является её муж Джон Бартолетта, с которым она сейчас разводится.

«Мне было трудно рассказать о своей проблеме миру. Люди думают, что раз я сильная спортсменка, то и должна быть сильной в жизни. Это был один из самых сложных вызовов в моей жизни, потому что я была вынуждена обратиться к тем, с кем редко делилась сокровенным раньше. Как только я поняла, что такая ситуация возникала не только у меня, и насилие разрушало жизни, решила двигаться дальше», — приводит слова Бартолетты BBC.