Бах: теракт в Барселоне — атака на олимпийские ценности

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в Барселоне.

«Этот теракт является атакой на олимпийские ценности. Он произошёл в городе, который принимал Олимпийские игры 1992 года. Мы осуждаем действия террористов, выражаем соболезнования семьям и друзьям погибших», — приводятся слова Баха на странице МОК в «Твиттере».

17 августа микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе улицы Рамбла. Власти подтвердили гибель 13 человек, количество пострадавших исчисляется десятками.