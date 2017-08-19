Аронян выиграл супертурнир в Сент-Луисе, Карякин — лучший в блице

Гроссмейстер из Армении Левон Аронян стал победителем шахматного супертурнира по блицу и рапиду, который состоялся в американском городе Сент-Луис в рамках Grand Chess Tour.

Во втором круге турнира (блиц) лучшим оказался российский гройссмейстер Сергей Карякин, в активе которого 13,5 очков из 18. Второй — Левон Аронян (12,5), третье место у Хикару Накамуры (10,5). Благодаря хорошей игре в блице Карякин поднялся на второе место в общем зачёте.

Итоговое положение (рапид+блиц):



1. Левон Аронян — 24,5 из 36,

2-3. Сергей Карякин, Хикару Накамура — по 21,5,

4. Ян Непомнящий — 20,

5-7. Фабиано Каруана, Леньер Домингес, Ле Куанг Льем — по 16,5,

8. Гарри Каспаров — 16,

9. Вишванатан Ананд —14,

10. Давид Навара —13.



Финальным пятым этапом Grand Chess Tour станет London Chess Classic, который пройдёт с 30 ноября по 11 декабря. На лондонском этапе примут участие Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Сергей Карякин, Хикару Накамура, Максим Вашье-Лаграв, Вишванатан Ананд, Уэсли Со, Ян Непомнящий, Левон Аронян и Майкл Адамс.