Щур заменит Семёнова в составе сборной России по греко-римской борьбе на ЧМ

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Сергей Семёнов не выступит на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Париже, который пройдёт 21 и 22 августа, из-за травмы. Вместо него в составе сборной России в весовой категории до 130 кг примет участие бронзовый призёр чемпионата Европы – 2017 Виталий Щур, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Соревнования в супертяжёлой весовой категории пройдут во вторник, 22 августа. Россияне примут участие во всех восьми весовых категориях.