ЦСКА впервые стал бронзовым призёром ЧР по пляжному футболу

Московский ЦСКА в матче за третье место Суперфинала чемпионата России по пляжному футболу одержал волевую победу над столичным «Спартаком» со счётом 3:2. На 12-й минуте Сергей Степлиани вывел ЦСКА вперёд. На гол «армейцев» красно-белые ответили дублем Андрея Новикова. Героем матча стал Льоренц Гомес, который сначала восстановил равновесие, реализовав штрафной, а затем принёс победу ЦСКА.

ЦСКА впервые завоевал медали чемпионата России, став бронзовым призёром.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. Саратов

Матч за третье место

«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 2:3 (0:1, 1:0, 1:2).