«Локомотив» стал четырёхкратным чемпионом России по пляжному футболу

Во втором матче финальной серии Суперфинала чемпионата России по пляжному футболу, который проходил в Саратове, «Локомотив» вновь оказался сильнее «Кристалла», не сумевшего защитить титул. В составе «железнодорожников» голы забили Катарино, Борис Никоноров, Маурисиньо и Антон Шкарин. У «Кристалла» отличился Нелито.

Эта победа принесла «Локомотиву» четвёртый в истории титул чемпиона страны, что является теперь абсолютным рекордом.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. Саратов

Финал. Второй матч

«Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2).

Счёт в серии: 0-2.