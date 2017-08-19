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«Локомотив» стал четырёхкратным чемпионом России по пляжному футболу

19 августа 2017, суббота. 18:41 Другие

Во втором матче финальной серии Суперфинала чемпионата России по пляжному футболу, который проходил в Саратове, «Локомотив» вновь оказался сильнее «Кристалла», не сумевшего защитить титул. В составе «железнодорожников» голы забили Катарино, Борис Никоноров, Маурисиньо и Антон Шкарин. У «Кристалла» отличился Нелито.

Эта победа принесла «Локомотиву» четвёртый в истории титул чемпиона страны, что является теперь абсолютным рекордом.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. Саратов
Финал. Второй матч

«Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2).

Счёт в серии: 0-2.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК Кристалл ПФК Локомотив Антон Шкарин
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