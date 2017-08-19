Катарино — MVP ЧР по пляжному футболу, Чужков — лучший вратарь

По окончании Суперфинала чемпионата России по пляжному футболу были определены обладатели индивидуальных наград, сообщает Beachsoccerrussia.ru.

Лучшим бомбардиром турнира признан бразилец Родриго, который забил 25 голов в 20 матчах в составе «Кристалла». Победитель соревнований в составе «Локомотива» Максим Чужков стал лучшим вратарём, а звание MVP чемпионата получил его партнёр по команде Катарино. Приз Fair play забрал «Кристалл».

Напомним, финальную серию со счётом 2:0 выиграл «Локомотив», одолевший «Кристалл». Бронзовым призёром стал ЦСКА.