Иванюк: если бы не 6-е место, за высоту 2,25 м на ЧМ поставил бы себе «неуд»

Легкоатлет Илья Иванюк, ставший шестым на чемпионате мира в прыжках в высоту, оценил своё выступление в Лондоне и поделился планами на концовку летнего сезона.

«Квалификацию и финал я бы оценивал раздельно. За пятничную часть соревнований — «отлично», за воскресную — «тройку». Признаю, оплошал! Кто болел, извините. На самом деле, если бы не итоговое шестое место, а оно довольно высокое, за высоту 2,25 метра я бы поставил «неуд». Всё дело в ошибках технического плана, а именно в разбегах. Я уже просмотрел видео своих неудачных попыток. Проанализировал причины. Надеюсь, что вместе с тренером проведём эффективную работу над ошибками.

Что дает шестое место на ЧМ в дальнейшем? Смогу без отбора выступать в представительских международных соревнованиях. Например, коммерческих — в «Бриллиантовой лиге».

Соревнований этим летом осталось не так много, но они есть. Так, 27 августа в немецком Оберштадте состоятся престижные старты — прыжки под музыку. Там в прошлом и позапрошлых годах призеры прыгали под 2,40 метра. Сейчас жду ответ от организаторов соревнований. Тренировки, действительно, не бросаю. Хотя мысли об отдыхе уже меня посещают. Сезон получается необычно длинным — с мая по середину августа. А, может быть, затянется и до сентября. Так долго спортивную форму в своей карьере я не держал. Организм просит отдыха, но допуск IAAF к международным стартам окрыляет на дальнейшие подвиги», — приводит слова Иванюка «Рабочий путь».