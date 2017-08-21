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Жилкин завоевал серебряную медаль Универсиады в плавании баттерфляем на 50 м

21 августа 2017, понедельник. 14:37 Другие

Россиянин Андрей Жилкин завоевал серебряную медаль в плавании на 50 метров баттерфляем на Универсиаде в Тайбэе. Он преодолел дистанцию за 23,4 секунды, уступив полсекунды украинцу Андрею Говорову. Бронзовую медаль завоевал бразилец Энрике Де Соуза Мартиньш, проплывший за 23,54 секунды. Ещё один россиянин, прошедший в финал, Александр Садовников, стал восьмым (23,87).

Это 13-я медаль российской сборной на Универсиаде. Теперь в активе команды одна золотая, четыре серебряных и восемь бронзовых наград.

Универсиада завершится 30 августа.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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