Жилкин завоевал серебряную медаль Универсиады в плавании баттерфляем на 50 м

Россиянин Андрей Жилкин завоевал серебряную медаль в плавании на 50 метров баттерфляем на Универсиаде в Тайбэе. Он преодолел дистанцию за 23,4 секунды, уступив полсекунды украинцу Андрею Говорову. Бронзовую медаль завоевал бразилец Энрике Де Соуза Мартиньш, проплывший за 23,54 секунды. Ещё один россиянин, прошедший в финал, Александр Садовников, стал восьмым (23,87).



Это 13-я медаль российской сборной на Универсиаде. Теперь в активе команды одна золотая, четыре серебряных и восемь бронзовых наград.



Универсиада завершится 30 августа.