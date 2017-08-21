СК РФ опроверг задержание подозреваемого в убийстве Андрея Драчёва в Хабаровске

Следственный комитет Российской Федерации по Хабаровскому краю опроверг информацию о задержании подозреваемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва, которое произошло в Хабаровске утром 20 августа. Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Хабаровскому краю, мужчина находится в розыске, правоохранительными органами проводятся масштабные мероприятия, направленные на его задержание.



Утром 20 августа во время драки мужчина (1992 г.р.) нанёс несколько ударов Драчёву. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствием проведены четыре обыска, в том числе по месту жительства подозреваемого. Проводятся масштабные оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого мужчины.



Расследование уголовного дела находится на контроле руководства краевого следственного управления.