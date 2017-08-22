Чакветадзе: после полуфинала понимал, что выйти на поединок за бронзу не смогу

Олимпийский чемпион Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Давит Чакветадзе объяснил, почему не вышел на схватку за бронзу чемпионата мира по греко-римской борьбе в Париже в весе до 85 кг.

«Когда шёл в разминочный зал с ковра после полуфинала, понимал, что выйти на ковёр на поединок за бронзу я не смогу — колено распухло. Но вечером всё равно приехал в зал и был готов выйти на ковёр, чтобы было зафиксировано пятое место и в копилку сборной упали несколько очков. Что дальше — пока не знаю, когда приеду в Москву — буду делать МРТ», — приводит слова Чакветадзе официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.