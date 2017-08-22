Штангистка Туриева — серебряный призёр Универсиады в весе до 63 кг

Чемпионка мира и Европы по тяжёлой атлетике россиянка Тима Туриева завоевало серебро Универсиады в Китайском Тайбэе в весовой категории до 63 кг. Победила с рекордом соревнований Ун Сим Рим из КНДР, а замкнула тройку призёров хозяйка Универсиады Чиан Нин Син.

Всемирная летняя Универсиада. Китайский Тайбэй

Тяжёлая атлетика. Женщины. Весовая категория до 63 кг



1. Ун Сим Рим (КНДР) – 236 кг (рекорд Универсиады) (106 + 130).

2. Тима Туриева (Россия) – 226 кг (102+124).

3. Чиан Нин Син (Тайвань) – 223 кг (97+126).

Надежда Ломова (Россия) – 90 кг в рывке + 0 кг в толчке.