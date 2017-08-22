Сурков и Марянян вышли в четвертьфинал ЧМ по греко-римской борьбе в Париже

Россияне Артём Сурков и Степан Марянян вышли в четвертьфинал чемпионата мира по греко-римской борьбе в весовых категориях до 66 и 59 кг соответственно. Артём последовательно победил француза Грачика Малхасяна (8:0) и узбекистанца Эльмурата Тасмурадова (9:4), а Степан были сильнее немца Этьена Киссингера (2:2 – победа по качеству действий) и венгра Эрика Торба (туше).

В весе до 80 кг двукратный олимпийский чемпион Роман Власов в квалификации уступил азербайджанцу Элвину Мурсалиеву (2:2 – победа Мурсалиева по последнему действию), а в весе до 130 кг Виталий Щур не справился с Мохамедом Абделлатифом из Египта (1:2).