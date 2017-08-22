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Трентин выиграл четвёртый этап «Вуэльты», Закарин — 54-й

22 августа 2017, вторник. 19:52 Другие

Итальянский велогонщик Маттео Трентин из команды Quick-Step Floors выиграл четвёртый этап многодневки Гранд-тура «Вуэльта Испании», преодолев дистанцию 198,2 км между городами Прад и Андорра-ла-Велья за 4 часа 43 минуты 57 секунд. Вторым финишировал испанец Хуан Хосе Лобато (Lotto NL — Jumbo), третьим стал бельгиец Том ван Асбрек (Cannondale-Drapac). Лучший из россиян, Ильнур Закарин (Katusha Alpecin), стал 54-м.

Следующий этап многодневки протяжённостью 175,7 км пройдёт в среду.

В общем зачёте лидирует Фрум, Закарин поднялся на 14-ю позицию.

Велошоссе. Гонка Гранд-тура «Вуэльта Испании»
Четвёртый этап. Эскальдес-Энгордань – Таррагона. 198,2 км
1. Маттео Трентин (Италия, Quick-Step Floors) – 4:43.57.
2. Хуан Хосе Лобато (Испания, Lotto NL — Jumbo).
3. Том ван Асбрек (Бельгия, Cannondale-Drapac)…
54. Ильнур Закарин – то же время.

Общий зачёт после четырёх этапов
1. Крис Фрум (Великобритания, Sky) – 13:37.41.
2. Давид Де ла Круз (Испания, Quick-Step Floors) – + 0.02.
3. Никлас Рош (Ирландия, ВМС) – то же отставание…
14. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – + 1.29.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ильнур Закарин Вуэльта
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