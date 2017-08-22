Трентин выиграл четвёртый этап «Вуэльты», Закарин — 54-й

Итальянский велогонщик Маттео Трентин из команды Quick-Step Floors выиграл четвёртый этап многодневки Гранд-тура «Вуэльта Испании», преодолев дистанцию 198,2 км между городами Прад и Андорра-ла-Велья за 4 часа 43 минуты 57 секунд. Вторым финишировал испанец Хуан Хосе Лобато (Lotto NL — Jumbo), третьим стал бельгиец Том ван Асбрек (Cannondale-Drapac). Лучший из россиян, Ильнур Закарин (Katusha Alpecin), стал 54-м.



Следующий этап многодневки протяжённостью 175,7 км пройдёт в среду.



В общем зачёте лидирует Фрум, Закарин поднялся на 14-ю позицию.



Велошоссе. Гонка Гранд-тура «Вуэльта Испании»

Четвёртый этап. Эскальдес-Энгордань – Таррагона. 198,2 км

1. Маттео Трентин (Италия, Quick-Step Floors) – 4:43.57.

2. Хуан Хосе Лобато (Испания, Lotto NL — Jumbo).

3. Том ван Асбрек (Бельгия, Cannondale-Drapac)…

54. Ильнур Закарин – то же время.



Общий зачёт после четырёх этапов

1. Крис Фрум (Великобритания, Sky) – 13:37.41.

2. Давид Де ла Круз (Испания, Quick-Step Floors) – + 0.02.

3. Никлас Рош (Ирландия, ВМС) – то же отставание…

14. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – + 1.29.