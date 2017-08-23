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Ахамова — серебряный призёр Универсиады в опорном прыжке, Пасека — бронзовый

23 августа 2017, среда. 10:28 Другие

Россиянка Лилия Ахамова завоевала серебряную медаль на Универсиаде в Тайбэе в опорном прыжке, набрав 13,983 балла, а Мария Пасека стала бронзовым призёром соревнований (13,916). Золотая медаль досталась канадке Бриттани Роджерс, набравшей 14,250 балла.

Это 29-я и 30-я медали российской сборной на Универсиаде. В активе команды семь золотых, девять серебряных и четырнадцать бронзовых наград.

Универсиада завершится 30 августа.

XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй
Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок

1. Бриттани Роджерс (Канада) – 14,250.
2. Лилия Ахаимова – 13,983.
3. Мария Пасека (обе – Россия) – 13,916.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мария Пасека Универсиада
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