Ахамова — серебряный призёр Универсиады в опорном прыжке, Пасека — бронзовый

Россиянка Лилия Ахамова завоевала серебряную медаль на Универсиаде в Тайбэе в опорном прыжке, набрав 13,983 балла, а Мария Пасека стала бронзовым призёром соревнований (13,916). Золотая медаль досталась канадке Бриттани Роджерс, набравшей 14,250 балла.



Это 29-я и 30-я медали российской сборной на Универсиаде. В активе команды семь золотых, девять серебряных и четырнадцать бронзовых наград.



Универсиада завершится 30 августа.



XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок

1. Бриттани Роджерс (Канада) – 14,250.

2. Лилия Ахаимова – 13,983.

3. Мария Пасека (обе – Россия) – 13,916.