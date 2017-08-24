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Лучники принесли России три медали в пятый день Универсиады

24 августа 2017, четверг. 13:02 Другие

Россиянин Арсалан Балданов занял второе место в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из классического лука на всемирной летней Универсиаде в Китайском Тайбэе, уступив только корейцу Сюнгюну Ли. В командных соревнованиях россияне и россиянки завоевали бронзовые медали.

Всемирная летняя Универсиада. Китайский Тайбэй
Стрельба из лука. Классический лук

Мужчины. Индивидуальные соревнования
1. Сюнгюн Ли (Южная Корея).
2. Арсалан Балданов (Россия).
3. Вучжин Ким (Южная Корея)…
17-32. Галсан Базаржанов (Россия)
17-32. Артем Махненко (Россия).

Мужчины. Командные соревнования
1. Южная Корея.
2. Тайвань.
3. Россия (Арсалан Балданов, Галсан Базаржапов, Артем Махненко).

Женщины. Командные соревнования
1. Южная Корея.
2. Тайвань.
3. Россия (Туяна Дашидоржиева, Елена Осипова, Саяна Цыремпилова).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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