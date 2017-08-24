Сборная Москвы победила в женском командном многоборье на ЧР в Екатеринбурге

На Кубке России по спортивной гимнастике сборная Москвы завоевала золотые медали в женском командном первенстве. Сегодня, 24 августа, в Екатеринбурге москвички Виктория Трыкина, Елизавета Кочеткова, Ульяна Перебиносова и Ксения Артёмова стали лучшими, набрав 161,575 балла. Серебро у команды Санкт-Петербурга, а команда Центрального федерального округа завоевала бронзовые награды.

Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Екатеринбург

Женщины. Командное многоборье



1. Москва (Виктория Трыкина, Елизавета Кочеткова, Ульяна Перебиносова, Ксения Артёмова) — 161,575.

2. Санкт-Петербург (Елена Ерёмина, Варвара Баталова, Анастасия Чеонг, Екатерина Боева) — 156,325.

3. ЦФО (Ангелина Мельникова, Елена Лиходольская, Екатерина Поликарпова, Валентина Луковникова) — 154,875.