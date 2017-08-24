Россиянки — серебряные призёры Универсиады в командном турнире рапиристок

Россиянки Ирина Елесина, Лейла Пириева, Аделя Абдрахманова заняли второе место в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах в рамках всемирной летней Универсиады в Китайском Тайбэе. В финале россиянки уступили команде Италии. Замкнули тройку призёров фехтовальщицы из Польши.

Ранее российские шпажисты победили в командном турнире Универсиады, одолев в финале соперников из Венгрии.

Всемирная летняя Универсиада. Китайский Тайбэй

Фехтование. Женщины. Рапиры. Командные соревнования



1. Италия.

2. Россия.

3. Польша.