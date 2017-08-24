Россиянки — серебряные призёры Универсиады в командном турнире рапиристок

Россиянки Ирина Елесина, Лейла Пириева, Аделя Абдрахманова заняли второе место в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах в рамках всемирной летней Универсиады в Китайском Тайбэе. В финале россиянки уступили команде Италии. Замкнули тройку призёров фехтовальщицы из Польши.
Ранее российские шпажисты победили в командном турнире Универсиады, одолев в финале соперников из Венгрии.
Всемирная летняя Универсиада. Китайский Тайбэй
Фехтование. Женщины. Рапиры. Командные соревнования
1. Италия.
2. Россия.
3. Польша.