Три города в Швеции претендуют на перенесённый из Иркутска ЧМ-2019 по бенди

Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2019 году, по предварительной информации, пройдёт в Швеции. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России.



Вице-президент Международной федерации бенди и руководитель Федерации бенди Швеции Стиг Бертильссон сказал, что принципиальная договорённость по этому вопросу уже достигнута. Среди кандидатов на организацию турнира значились Вестерос, Лидчепинг и Венерсборг. Наибольшие шансы имеет последний, в том числе за счёт прекрасной организации чемпионата мира среди мужских команд в 2013 году.



Окончательное решение будет принято в октябре в Сандвикене, где во время проведения Кубка мира состоится заседание FIB.



Напомним, что по завершении чемпионата мира в Хабаровске флаг FIB должен был быть передан Иркутску как организатору следующего турнира. Однако в начале этой недели стало известно, что по достигнутой договорённости с Правительством Иркутской области и Федерацией хоккея с мячом Иркутской области главный турнир хоккейного сезона в столице Приангарья из-за неготовности крытой арены состоится позднее.