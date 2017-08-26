На Кубке России по спортивной гимнастике определены победители в пяти видах

На Кубке России по спортивной гимнастике в Екатеринбурге определены победители в пяти из десяти отдельных видов многоборья.

В соревнованиях мужчин первенствовали Никита Нагорный, Давид Белявский и Денис Аблязин. Москвич Нагорный победил в вольных упражнениях, набрав 15,200 балла. Второе место занял его земляк Артур Далалоян (14,800), третье — Белявский из Екатеринбурга (14,600).

В упражнениях на коне золото у Белявского, который набрал 15,133 балла. Призёрами стали Иван Тихонов из Сызрани (13,866) и Нагорный (13,166). На кольцах Аблязин из Пензы заработал 15,066 очка и поднялся на первую ступень пьедестала. Серебро досталось Никите Игнатьеву (Ленинск-Кузнецкий), набравшему 14,866 балла, бронза — у Нагорного (14,633 балла).

В женских соревнованиях сильнейшими стали Элеонора Афанасьева и Анастасия Ильянкова. В опорном прыжке первенствовала Афанасьева (Великий Новгород) с результатом 14,275 балла. Второй стала представительница Москвы Виктория Трыкина (14,162), третьей — Ангелина Мельникова из Воронежа (13,637).

На разновысоких брусьях лучший результат у Ильянковой (Ленинск-Кузнецкий) — 15,275 балла. На вторую ступень пьедестала поднялась Елена Ерёмина из Санкт-Петербурга (14,975). Тройку призеров замкнула москвичка Ульяна Перебиносова (14,675 балла).

Финалы в опорном прыжке, на брусьях и на перекладине у мужчин, а также в вольных упражнениях и упражнениях на бревне у женщин пройдут 27 августа.