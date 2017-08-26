Чамизо выиграл ЧМ по вольной борьбе в весе до 70 кг, Кадимагомедов — 7-й

Итальянец Франк Чамизо стал чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 70 кг, одержав победу на первенстве планеты в Париже (Франция). В финале Чамизо не оставил шансов американцу Джеймсу Грину – 8:0. Бронзовыми призёрами стали казах Акжурек Танатаров и японец Юки Фуджинами.

Россиянин Магомедхабиб Кадимагомедов занял седьмое место. Стартовав с побед немцем Леннардом Викелом (14:3) и молдованином Михаилом Сава (11:0), Кадимагомедов в четвертьфинале уступил турку Якубу Гору (5:6), который до финала не добрался, лишив россиянина шансов на бронзу.

Вольная борьба. Чемпионат мира. Париж, Франция

До 70 кг

1. Франк Чамизо (Италия).

2. Джеймс Грин (США).

3. Акжурек Танатаров (Казахстан) и Юки Фуджинами (Япония)…

7. Магомедхабиб Кадимагомедов (Россия).