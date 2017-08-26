175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Чамизо выиграл ЧМ по вольной борьбе в весе до 70 кг, Кадимагомедов — 7-й

26 августа 2017, суббота. 22:00 Другие

Итальянец Франк Чамизо стал чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 70 кг, одержав победу на первенстве планеты в Париже (Франция). В финале Чамизо не оставил шансов американцу Джеймсу Грину – 8:0. Бронзовыми призёрами стали казах Акжурек Танатаров и японец Юки Фуджинами.

Россиянин Магомедхабиб Кадимагомедов занял седьмое место. Стартовав с побед немцем Леннардом Викелом (14:3) и молдованином Михаилом Сава (11:0), Кадимагомедов в четвертьфинале уступил турку Якубу Гору (5:6), который до финала не добрался, лишив россиянина шансов на бронзу.

Вольная борьба. Чемпионат мира. Париж, Франция
До 70 кг

1. Франк Чамизо (Италия).
2. Джеймс Грин (США).
3. Акжурек Танатаров (Казахстан) и Юки Фуджинами (Япония)…
7. Магомедхабиб Кадимагомедов (Россия).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
26 августа 2017, суббота
22:44 Сборная России показала на ЧМ по борьбе абсолютно худший результат в истории
22:39 Садулаев стал серебряным призёром ЧМ по вольной борьбе
22:00 Чамизо выиграл ЧМ по вольной борьбе в весе до 70 кг, Кадимагомедов — 7-й
21:38 Гогаев: есть серебро и бронза ЧМ, в следующем году попробую золото завоевать
20:57 Гогаев стал бронзовым призёром чемпионата мира по вольной борьбе в Париже
20:47 Цаболов стал серебряным призёром чемпионата мира по вольной борьбе
19:53 Клишина: форму российских легкоатлетов на ЧМ в Лондоне проверяли очень жёстко
19:33 Алафилип выиграл 8-й этап «Вуэльты Испании», Закарин — 18-й
19:14 На Кубке России по спортивной гимнастике определены победители в пяти видах
18:58 «Спартак» обыграл ЦСКА в Кубке вызова по мини-футболу
18:55 Клишина: никто не знал всей подноготной моих неудач, только я и мой тренер
18:25 Российские юниоры завоевали две медали в 3-й день ЧМ по велоспорту на треке
18:18 Кобаяси выиграл этап Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, Климов — 7-й
18:06 Печёнкин: очень разочарован «лёжкой» и ошибкой последним выстрелом
17:58 18 российских гребцов не могут получить визы США для участия в ЧМ
17:45 Малиновский выиграл спринт среди юниоров на ЧМ по летнему биатлону
17:33 Сборная России сохраняет 4-е место в медальном зачёте Универсиады после 7-го дня
16:57 Садулаев и Цаболов вышли в финал ЧМ по вольной борьбе в Париже
16:13 Лесун снялся с ЧМ по современному пятиборью из-за травмы спины
16:06 Российские пловцы — вторые в комбинированной эстафете на Универсиаде
15:38 Биатлонистка Дмитриева: до последнего не верила, что останусь третьей на ЧМ
15:25 Каменева и Осипенко завоевали медали Универсиады в плавании
14:53 Слепцова: очень хотелось порадовать болельщиков личной медалью
14:36 Слепцова, объявившая о завершении карьеры, выиграла спринт на ЧМ в Чайковском
14:05 Байдарочницы Анюшина и двойка Собетова/Салахова — пятые на ЧМ в Чехии
13:55 Коровашков и двойка Ляпунов/Дьяченко — 4-е на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
13:48 Мужская сборная России по тхэквондо выиграла командный турнир на Универсиаде
13:35 Светлана Слепцова завершает карьеру в Чайковском
12:49 Чепелин: приход Лопухова пошёл на пользу сборной Беларуси
12:39 Каноисты Мелантьев и Штыль — чемпионы мира, у Андреевой и Ромасенко — серебро
12:30 Волков: в спринте было солнце, а жара для меня — главный враг
12:27 Волков — серебряный призёр ЧМ по летнему биатлону в Чайковском в спринте
11:59 Полищук и Вахнов выиграли этап юниорского Гран-при в Брисбене среди танцоров
11:02 Российские ватерполистки вышли в полуфинал Универсиады
10:32 Васнецова: борьба за третье место получилась азартной
10:12 К. Резцова: мама и сестра учить не пытаются, а просто поддерживают
10:08 Резцова выиграла юниорский спринт на ЧМ по летнему биатлону в Чайковском
09:39 Фигуристка Трусова выиграла этап юниорского Гран-при в Брисбене, Гулякова — 2-я
09:33 Губерниев дал концерт в одном из кафе Чайковского
09:24 Куимов и Минаков — призёры юниорского ЧМ по плаванию на 100 м баттерфляем
00:48 Загорулько: Ласицкене по силам побить рекорд мира Костадиновой
00:29 Сильченко стал третьим на Freerate Cliff Diving World Cup в Крыму
25 августа 2017, пятница
23:18 Шипулин: уже прошло 30 лет, а ещё так мало сделал
22:33 Борец-вольник Хизриев не сумел завоевать бронзовую медаль на ЧМ
22:24 Рашидов: не пошла в финале борьба, сил не хватило
Все новости RSS
Партнерский контент