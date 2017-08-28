Филатов: не думал, что дерби с ЦСКА вызовет такой серьёзный ажиотаж

Нападающий московского мини-футбольного клуба «Спартак» Виктор Филатов поделился впечатлениями после победы над ЦСКА в Кубке Вызова со счётом 5:4.

«Несмотря на товарищеский статус встречи, дерби прошло на славу. Мы настраивались на серьёзный матч, ведь за ЦСКА выступают серьёзные мастера, имеющие за своими плечами громадный опыт в Суперлиге. «Спартак» чуть лучше реализовал свои моменты, думаю, именно этот фактор и стал ключевым сегодня.

Честно говоря, я не думал, что дерби с ЦСКА вызовет такой серьёзный ажиотаж. Был приятно удивлён атмосферой на матче и хотел бы от лица нашей команды выразить благодарность всем болельщикам, пришедшим сегодня в «Триумф». В такой обстановке играть всегда очень здорово. Надеюсь, мы оправдали их ожидания.

У меня многое получилось на паркете, поэтому этот матч могу записать себе в актив. Всегда приятно получать награды, но преувеличивать их значение я бы не стал. Для нас матч с ЦСКА скорее предсезонная встреча, нежели полноценное дерби. Ждём «армейцев» на профессиональном уровне, думаю, что такая вывеска обязательно украсит чемпионат России», — цитирует Филатова официальный сайт клуба.