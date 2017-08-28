МФК «Спартак» сыграл вничью с «Диной» в контрольном матче

Московский мини-футбольный клуб «Спартак» в рамках подготовки к сезону провёл контрольный матч со столичной «Диной». Встреча завершилась вничью — 3:3. По ходу встречи подопечные Темура Алекберова проигрывали в два мяча. В составе «Спартака» голами отметились Виктор Филатов, Анатолий Зыков и Сергей Попов. За «Дину» отличились Павел Чистополов, Владимир Разуванов и Александр Крутый.

Ранее «Спартак» в рамках Кубка Вызова одержал победу над московским ЦСКА. Матч в ДС «Триумф» в Люберцах завершился победой красно-белых со счётом 5:4.