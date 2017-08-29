В декабре в Красногорске пройдёт Турнир четырёх наций по хоккею с мячом

С 7 по 9 декабря 2017 года в Красногорске пройдут международные соревнования «Турнир четырёх наций» с участием мужской национальной сборной России. В турнире примут участие сборные России, Швеции, Финляндии и Норвегии, сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России.

Соглашение о проведении соревнований подписано между Международной федерацией бенди и АНО «Спортивный клуб «Зоркий».

Напомним, что в декабре 2016 года Турнир четырёх наций прошёл в Тролльхеттане (Швеция), а победителем стала сборная России.