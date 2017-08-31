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Две команды из РФ входят в топ-10 на старте ЧМ по парусному спорту в классе SB20

31 августа 2017, четверг. 09:15 Другие

В Каусе (Великобритания) стартовал чемпионат мира по парусному спорту в классе SB20. В регате принимают участие 79 команд из 12 стран. Россию представляют 5 экипажей: Melston team (Кирилл Фролов, Алексей Мурашкин, Егор Игнатенко), VIS Sailing Team (Вадим Пушев, Тимур Сабирзянов, Александр Михайлов), MST (Василий Григорьев, Валерий Ушков, Михаил Маркин), Absolut (Игорь Гинзбург, Олег Кривов, Владимир Кулиниченко) и Victoria (Алексей Колобанов, Вячеслав Мартынов, Андрей Соколов).

Регата чемпионата мира состоит из квалификационной серии, включающей пять гонок, и финальной с золотым и серебряным флотами.

По итогам двух дней соревнований в общем зачёте Melston team идёт 6-й, VIS Sailing Team – 8-й, MST – 37-й, Absolut – 45-й, Victoria – 64-й, сообщает официальный сайт ВФПС.

Источник: Всероссийская федерация парусного спорта Сообщить об ошибке
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