Галстян: надеюсь, что до конца года вернусь на татами на официальном турнире

Олимпийский чемпион 2012 года по дзюдо россиянин Арсен Галстян оценил выступление россиян на проходящем в Будапеште чемпионате мира и рассказал о планах возобновить выступления в соревнованиях. На данный момент в активе россиян одна серебряная медаль и две бронзовые награды чемпионата мира — 2017.

«Три выигранные медали — это неплохой результат первых дней турнира. И в то же время Михаил Пуляев в финале мог завоевать золото. Хасан Халмурзаев также мог выиграть чемпионат мира, если бы не получил травму руки. И Наталье Кузютиной немного не хватило для успеха. Каждому из наших спортсменов для победы не хватает совсем чуть-чуть. Это ещё раз подтверждает то, что наши ребята и девушки очень сильны.

Золота у нас пока нет, но я надеюсь, что оно ещё будет. Потому что все ребята хорошо готовы к турниру. И ещё есть возможности показать высокие результаты: и в личных соревнованиях, и в командном турнире. Сегодня борется Хусен Халмурзаев, завтра выступит опытный Кирилл Денисов, завоевавший медали на трёх чемпионатах мира. У нас есть спортсмены, которые могут завоевать золото.

Я продолжаю восстанавливаться после старой травмы голеностопа. Это уже хроническое повреждение, и мне постоянно надо быть начеку. Потихоньку начинаю готовиться к участию в соревнованиях — не хочется выступать неподготовленным. И надеюсь, что до конца года вернусь на татами на официальном турнире. О завершении карьеры я не думаю — впереди ещё много работы. Я продолжу выступать в весовой категории до 66 килограммов", — цитирует Галстяна «Р-Спорт».