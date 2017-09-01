Клишина — седьмая в прыжках в длину в финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе

Россиянка Дарья Клишина не смогла попасть в число призёров соревнований по прыжкам в длину в рамках финала «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Брюсселе (Бельгия). Вице-чемпионка мира-2017, выступавшая под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, показала седьмой результат.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Финал. Брюссель, Бельгия

Женщины. Прыжки в длину



1. Ивана Шпанович (Сербия) — 6,70 м.

2. Лоррейн Юген (Великобритания) — 6,65 м.

3. Шакила Сондерс (США) — 6,64 м...

7. Дарья Клишина — 6,49 м.