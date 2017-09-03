Победа на третьем этапе укрепила лидерство шведов на Nord Stream Race 2017

Победой шведской команды Cape Crow Yacht Club завершился третий этап балтийской офшорной регаты Nord Stream Race Стокгольм-Хельсинки. Спустя менее суток со старта, 3 сентября, у финского полуострова Ханко был принят финиш флота, который пересёк линию очень плотной группой, что в полной мере отражает картину борьбы на дистанции.

Воодушевленный победой во втором этапе, которая вывела команду на первую строчку общего зачёта, шведский экипаж уверенно стартовал ранним утром 2 сентября на выходе из стокгольмского архипелага. Старт этапа был дан на восемь часов ранее запланированного времени во избежание встречи флота с восточными ветрами более 40 узлов. Соответственно, прибрежные гонки в шведской столице были также отменены.

Шведы лидировали практически на протяжении всей 130-мильной дистанции. В целом флот шёл очень плотной группой, лавируя в усиливающемся восточном ветре.

Перспектива победы в «домашних» водах была главной мотивацией для финской команды Nyländska Jaktklubben. Финны постоянно навязывали борьбу соперникам из Швеции и финишировали вторыми с отставанием в семь минут.

Третьими финиша достигли ранние лидеры зачёта – немецкая команда Deutscher Touring YC. Несколько оправившись после неудачи на финише предыдущего этапа, молодая команда из Германии преодолела отрезок ровно, постоянно держась возле лидеров. В итоге немцы проиграли шведам 15 минут на финише.

Российская команда екатеринбургского клуба «Повелитель паруса», как и датская команда Frederikshavn Sejlklub, выбрала «северную стратегию», которая не принесла успеха. Россияне отстали от лидеров почти на два часа.

По завершении трёх этапов открытого моря турнирную таблицу уверенно возглавляет шведская команда. Благодаря удачному приходу в третьем этапе финны переместились с четвёртой на вторую строчку, потеснив при этом немцев, хотя разрыв между командами минимальный. Вне первой тройки продолжают идти датская и российская команды.

Старт заключительного, четвёртого этапа регаты Хельсинки—Санкт-Петербург запланирован на вторник, 5 сентября. За день до этого состоятся короткие гонки.

Nord Stream Race 2017 Фото : «Чемпионат»

Видео доступно на Youtube.