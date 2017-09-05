Эдер Лима и Робиньо вошли в состав сборной России на матчи с Португалией

Тренерский штаб сборной России во главе со старшим тренером Сергеем Скоровичем вызвал 18 футболистов на учебно-тренировочный сбор перед товарищескими матчами с Португалией. Две игры в рамках подготовки к финальной стадии чемпионата Европы — 2018 пройдут в УСМ «Подмосковье» (Щелково) 25 и 26 сентября, сообщает пресс-служба АМФР.

В числе вызванных игроков Эдер Лима и Робиньо, которые в 2017 году перешли в зарубежные команды.

Состав сборной России:

Вратари: Георгий Замтарадзе (КПРФ, Москва), Дмитрий Путилов («Синара», Екатеринбург), Иван Поддубный («Автодор», Смоленск);

Полевые игроки: Дмитрий Лысков, Владислав Шаяхметов, Иван Чишкала, Данил Давыдов, Максим Волынюк (все – «Газпром-Югра», Югорск), Сергей Абрамович, Иван Милованов, Андрей Батырев (все – «Тюмень»), Сергей Абрамов, Николай Шистеров (оба – «Синара», Екатеринбург), Андрей Понкратов, Янар Асадов (оба – КПРФ, Москва), Артем Ниязов («Дина», Москва), Эдер Лима («Магнус Футзал», Бразилия), Робиньо («Бенфика», Португалия).