Ватерполистки РФ вышли в 1/8 финала чемпионата мира U21

Женская сборная России по водному поло нанесла поражение команде Венгрии в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира U21, который проходит в Волосе (Греция), со счётом 11:6. Самой результативной в составе сборной России стала Дарья Герзанич, забившая 3 мяча.

Ранее на турнире подопечные Сергея Маркоча нанесли поражение сборной Японии (20:8) и уступили голландкам (5:7). Сборная России заняла второе место в группе А и вышла в 1/8 финала турнира, где 6 сентября сыграет с командой Китая.

Водное поло. Чемпиона мира U21. Женщины. Волос, Греция

Группа А. 3-й тур

Россия – Венгрия – 11:6 (3:1, 2:2, 5:1, 1:2).