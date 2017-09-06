Евфимьевский лидирует на первенстве РФ в классе «Лазер-стандарт»

В Санкт-Петербурге продолжается первенство России в олимпийских и международных классах по парусному спорту.
По итогам трёх гоночных дней лидерами являются: «Лазер-стандарт» — Кирилл Евфимьевский, «Лазер-радиал» — Мария Кислухина, 470 — Алексей Сафонов / Тимофей Григорин-Рябов и Анна Илюхина / Анастасия Пустынникова, 420 — Евгений Чесов / Аким Папышев, Екатерина Ермакова / Наталья Маркелова, виндсёрфинг — Артём Акимов и Яна Резникова, «49-й» — Никита Ушков и Кирилл Бобошко, «49-й FX» — Анастасия Воронкова / Ангелина Маркова.
Соревнования завершатся 6 сентября.