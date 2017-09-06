Хайбулаев: чтобы конкурировать с азиатами, нам нужна база на Дальнем Востоке

Олимпийский чемпион по дзюдо 2012 года в весовой категории до 100 кг Тагир Хайбулаев выразил уверенность в том, что сборной России по дзюдо нужна база на Дальнем Востоке.

«Дальнему Востоку необходимы спортивные объекты, инфраструктура. Честно говоря, у нас здесь нет своей базы для подготовки. Особенно она нужна дзюдоистам, потому что азиатские спортсмены — из Кореи, Монголии, Японии — в этом виде находятся на лидирующих позициях. Чтобы конкурировать с ними, нам необходима база на Дальнем Востоке.

В Японии мы были раз пять-шесть на сборах и соревнованиях, а на российском Дальнем Востоке я в первый раз. Строительство спортивных объектов сделает наш Дальний Восток ближе ко всему миру", — цитирует Хайбулаева ТАСС.