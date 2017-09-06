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ФГСР рассматривает вариант получения американских виз через Литву и Азербайджан

6 сентября 2017, среда. 15:38 Другие

Глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин сообщил, что ФГСР рассматривает возможность получения виз российскими гребцами — участниками чемпионата мира через посольства США в Литве или Азербайджане. Соревнования пройдут в Сарасоте (США) с 24 сентября по 2 октября. Ранее посольство США в России объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ.

«Сейчас мы прорабатываем варианты получения виз через Литву и Азербайджан. Агентство визовой поддержки Министерства спорта тоже пока не может зарегистрироваться на собеседование, система не работает. Посольство и консульство США в Москве разместили рекомендацию всем гражданам обращаться с визовыми вопросами в посольства соседних стран. Также до конца дня нам обещали дать ответ из Олимпийского комитета США, они активно принимают меры, чтобы нам помочь выйти на своего посла, чтобы нас смогли принять в Москве», — цитирует Свирина ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Алексей Свирин
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6 сентября 2017, среда
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