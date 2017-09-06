В детском центре «Смена» проходит церемония открытия «Президентских состязаний»

Во Всероссийском детском центре «Смена» 6 сентября проходит церемония открытия Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Соревнования проходят до 25 сентября 2017 года.



Во всероссийском этапе примут участие около 2000 семиклассников – победителей региональных этапов – это 160 лучших классов-команд сельских и городских общеобразовательных организаций из 85 регионов России. В соревнованиях принимают участие команды, сформированные из обучающихся одного класса. На сегодняшний день «Президентские состязания» являются самым массовым физкультурно-спортивным мероприятием среди обучающихся Российской Федерации. Президентские состязания проводятся в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. В 2017 году в школьном этапе мероприятия приняли участие 11,1 млн обучающихся Российской Федерации.



В 2017 году победители определяются в обязательных видах программы: спортивное многоборье (тесты), эстафетный бег, творческий и теоретический конкурсы, а также в дополнительных видах — мини-футбол, плавание, баскетбол 3х3, бадминтон, самбо, дартс и шахматы.